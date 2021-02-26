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مساعد وزير المالية الأسبق: نظام الجمارك الجديد لن يتيح فكرة التلاعب في البضائع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:21 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال خالد ناصف، مساعد وزير المالية الأسبق، النظام الجديد للجمارك سيمنع التلاعب ودخول بضائع مجهولة المصدر بعد الآن، وذلك لأن البيانات الخاصة بالجمارك والبضائع ستكون مسجلة على نظام إلكتروني.

وأكمل "ناصف" خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام" المذاع على قناة "المحور"، تباين قواعد البيانات كان هو المتسبب في الخلل الذي حدث في منظومة الجمارك السابقة، منوها إلى أن هناك فرق بين البضائع مجهولة المصدر ورديئة الجودة ولكن القانون النظام الجديد سيتعامل معهم أيضا.

واسترسل: الكحول في مصلحة الجمارك هو شخص يقوم باستخدم اسمه فقط في الاستيراد، ويكون لديه بطاقة استرادية ولكن يتم إلغائها بعد الاستيراد.


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