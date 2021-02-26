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الحوسني: الذكاء الاصطناعي مهم للتقنيات العسكرية.. تفاصيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:33 ص
طارق الحوسني
طارق الحوسني
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قال طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي بالإمارات، إن الذكاء الاصطناعي من الأمور الهامة بالنسبة للتقنيات العسكرية، مضيفًا  ان الصناعة العسكرية فى الإمارات طورت من نفسها لتواكب الثورة الصناعية الرابعة.

وواصل الحسوني خلال لقائه بفضائية "سكاي نيوز " فى اليوم الختامي لفعاليات معرض ايدكس إن الإمارات تعمل على تحقيق اهدافًا واضحة خلال الفترة القادمة ، أهمها الحفاظ على التفوق النوعي وضمان خطوط إمداد آمنة ومستقرة عن طريق الاستثمارات داخل الدولة وخارجها وأيضًا الحصول على تفوق نوعي فى الابحاث والتطوير ودعم الشركات الوطنية لتحقيق هذه الأهداف.

واضاف  أن الإمارات تسعى دائمًا لخلق فرص عمل للشباب الإماراتي عن طريق التأهيل وتجهيزهم بجميع احتياجاتهم لتأهيلهم إلى بيئة العمل .

وأكد  الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي بالإمارات أن القوات المسلحة الإماراتية تلعب دورًا هامًا دائمًا فى تعزيز الامن والسلم الدولى مؤكدًا أن الإمارات تحارب جنبًا إلى جنب مع الدول الصديقة ضد أي نوعًا من الإرهاب او الحرب.
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