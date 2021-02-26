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استشاري التطوير المجتمعي تكشف ما تحتاجه المرأة المصرية لتواكب العالم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أشجان نبيل، استشاري التطوير المجتمعي، إن المرأة المصرية استطاعت أن تصل إلى الكثير من المناصب الكبيرة داخل الدولة، نتيجة توجيهات الرئيس السيسي ودعم القيادة السياسية، معقبة: المرأة المصرية تفتقر إلى تعليم الذكاء الاجتماعي والمفاهيم الصحيحة.

وأضافت "نبيل" خلال حوارها على قناة "المحور"، الفتيات والسيدات داخل محافظات الصعيد والبعيدة تفتقر إلى تعليم الذكاء الاجتماعي، بالإضافة إلى الانطباعات القديمة المتراكمة داخل عقول اهل الريف والمحافظات.

وأشارت إلى ان الفتيات الآن أصبحت تتأثر بالقوى الناعمة سواء إعلام أو سوشيال ميديا او، مشددة على أن الفتيات تحتاج إلى الفهم والتعليم من أجل أن تتخطى كل العقبات التي أمامها.


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