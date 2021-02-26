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مرأة

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لماء المخلل غير متوقعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
ماذا يجب أن تفعل بالماء المتبقي في برطمان مخلل، حيث إنه يعتبر شراب حامض ليس تجربة لطيفة تمامًا. يسكب الكثير من الناس السائل ببساطة في البالوعة ، لكن هذا إهدار كبير، لن تتوقع ذلك ، لكن عصير المخلل له العديد من الاستخدامات المختلفة. 



1. حروق الشمس
 قبل الخروج في الشمس يمكنك اغمس قطعة قماش قطنية في عصير المخلل وافرك بها جسدك بالكامل. سوف يساعد في تخفيف حروق الشمس وفقا لtips-and-tricks.

2. تقلصات العضلات أو الأوجاع
ينصح الكثير من المدربين أو المدربين الرياضيين بشرب بعض عصير المخلل بعد كل تمرين. إذا شربت ربع كوب من عصير المخلل ، فلن تتألم عضلاتك بنفس السوء في اليوم التالي. تعمل هذه النصيحة بشكل جيد لدرجة أن Gatorade قد طور بالفعل مشروبًا رياضيًا خاصًا مع عصير المخلل الذي يساعد على منع آلام العضلات. 

3. الحموضة المعوية
اخلطي بعض العصير من برطمان مخلل مع الخل والعسل. كل هذه المواد مفيدة لمعدتك. رشفة واحدة من هذا المزيج الحامض قبل العشاء يمكن أن تمنع بشكل صحيح حرقة المعدة. قد يبدو من المتناقض شرب شيء حامض جدًا لمنع ارتداد الحمض ، لكنه يعمل حقًا.

4. إنقاص الوزن
تم إجراء الكثير من الأبحاث حول العلاقة بين الخل وفقدان الوزن. اتضح أنه إذا شربت القليل من الخل (وهو ما يُصنع منه عصير المخلل) كل يوم ، فسوف تفقد الوزن بسرعة أكبر.

5. نزلات البرد والتهاب الحلق
عندما تعاني من الأعراض الأولى لالتهاب الحلق أو الزكام ، يجب أن تتناول ملعقة كبيرة من عصير المخلل. تعتبر الأحماض الموجودة في العصير فعالة مثل شراب السعال وأكثر عضوية.


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