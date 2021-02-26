لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لماء المخلل غير متوقعة

3. الحموضة المعوية

اخلطي بعض العصير من برطمان مخلل مع الخل والعسل. كل هذه المواد مفيدة لمعدتك. رشفة واحدة من هذا المزيج الحامض قبل العشاء يمكن أن تمنع بشكل صحيح حرقة المعدة. قد يبدو من المتناقض شرب شيء حامض جدًا لمنع ارتداد الحمض ، لكنه يعمل حقًا.





4. إنقاص الوزن

تم إجراء الكثير من الأبحاث حول العلاقة بين الخل وفقدان الوزن. اتضح أنه إذا شربت القليل من الخل (وهو ما يُصنع منه عصير المخلل) كل يوم ، فسوف تفقد الوزن بسرعة أكبر.





5 . نزلات البرد والتهاب الحلق

عندما تعاني من الأعراض الأولى لالتهاب الحلق أو الزكام ، يجب أن تتناول ملعقة كبيرة من عصير المخلل. تعتبر الأحماض الموجودة في العصير فعالة مثل شراب السعال وأكثر عضوية.



