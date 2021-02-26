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فن

بمناسبة الذكرى الـ60.. أصالة تهنئ الكويت باليوم الوطني

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

هنأت الفنانة أصالة دولة الكويت بمناسبة عيدها الوطني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

ودشنت أصالة كاتبة: "كلّ سنه والكويت الحبيبه بخير واستقرار وأمان وتقدّم #الكويت".

ويحل يوم الخميس الموافق 25 من فبراير الجاري، الذكري ال60 لاستقلال الكويت، في ظلّ تطورات سياسية واجتماعية، أبرزها تولي قيادة جديدة للبلاد ممثلة بالأمير الشيخ نوّاف الأحمد الجابر.

وكان قد نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مقطع فيديو مع الفنانة أصالة، يغنون سويًا مهرجان "بنت الجيران"، من احدى الأفراح التي تواجدت فيها الفنانة السورية.

ويذكر أن الفنانة أصالة قد انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان.

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