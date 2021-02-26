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حوادث

ضبط ١٣٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:43 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالإقليم، من ضبط ١٣٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين من ضبط ١٣٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين في الأسواق.


جاء ذلك خلال حملة تموينية دشنتها الإدارة بالتعاون مع مديرية الأمن، حرصًا منهم على أمن وسلامة أهالي وأبناء سوهاج الكِرام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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