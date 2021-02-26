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سيارات

بسعر مليون و193.500 ألف.. أرخص سيارة مازيراتي في السوق المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:01 ص
مازيراتي جيلي هايبرد
مازيراتي جيلي هايبرد
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أماني نوار
كشف وكيل مازيراتي الإيطالية في مصر، عن سيارة مازيراتي "جيبلي هاييرد" سيدان الرياضية الجديدة ، والتي تعد من أرخص موديلات مازيراتي  في السوق المصري عام 2021 حيث يبلغ سعرها الرسمي وفقا للوكيل في السوق مليون و 193  ألف تقريبا أي ما يعادل 76 ألف دولار.

وتستمد السيارة قوتها بمحرك 330 حصان ، وعزم دوران 450 نيوتن متر ، وينتقل حركته للمحاور الخلفية مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات ، بالنسبة لطول السيارة فهو 4.961 ملم ، وعرضه 1.945 ملم ، وسعة تخزين السيارة 500 لتر .

أما بالنسبة لعناصر الامان فيوجد بها وسائد هوائية ، وستائر جانبية أمامية ، وخلفية ، مع برنامج توازن إلكتروني  للفرامل ، ونظام فرامل ABS ، وتوزيع إلكتروني للفرامل إضافة فوانيس ضباب أمامية وخلفية .

كما تشتمل السيارة على عناصر تصميمية جديدة بدائة من الشبكة الأمامية للسيارة ، والتي تم تصنيعها على شكل الشوكة الرنانة وتستحضر شكل رمح مازيراتي في الوقت نفسه.

تحتوي السيارة على نظام صوتي مع 8 سماعات، ومشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX، ومدخل USB وبلوتوث لربط الهواتف الذكية بشاشة التحكم وكمبيوتر رحلات وغيرها.

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