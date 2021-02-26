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فن

بحب أصدقائي وصديقاتي.. إلهام شاهين بصحبة محمد منير وليلى علوي وسميرة سعيد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:17 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة إلهام شاهين صور جديدة تجمعها مع بعض اصدقائها الفنانين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل  الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر إلهام شاهين بصحبة نخبة من النجوم ومنهم: الفنان محمد منير، والفنانة ليلي علوي، والفنانة سميرة سعيد، وأمير شاهين شقيق إلهام شاهين.

وعلقت إلهام شاهين علي الصور، كاتبة: "بحب أصدقائى و صديقاتى من كل قلبى .. و بفرح لما نتجمع .. يارب دايما يجمعنا فى أوقات حلوة ..الكينج محمد منير منور الدنيا كلها و ربنا يعطيك الصحه و تسعدنا دايما بفنك الجميل .. أما الجميلات القمرات صديقاتى و زميلاتى فى برج الجدى .. ليلى علوى و سميرة سعيد".

وقالت: "فعلا أطيب و أنقى و أجدع صديقات .. ربنا يخلينا كلنا لبعض .. و أمير حبيب قلبى . . أنا بحبكم كلكم و بتمنالكم كل الخير من كل قلبى .. يارب كلكم دايما ناجحين و فرحانين و فى أحسن صحه .. و ربنا يحميكم من كل شر حبايبى".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الصور، كالاتي:

 

-         اجمل مافي الصور انتو طبيعين وبدون تكلف، ربنــا يحفظكم

-         متجمعين دايما ف الفرح يارب

-         منورين

-         الحبايب

 

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، فيلم "حظر تجول"، والذي حققت من خلاله حصولها علي جائزة أفضل ممثلة  بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة.

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