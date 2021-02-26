ادعم_قرار_إدارة_الأهلي يتصدر الأول عبر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #ادعم_قرار_اداره_الاهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب أن أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة اليد تؤكد فيه رفضها استكمال مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020 بقوائم العام الماضي.

وأوضحت إدارة النادي الأهلي أنه قرار يخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، بل ويتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وجاء في حيثيات رفض إدارة النادي لقرار اتحاد اليد العديد من النقاط الرئيسية منها: اللعب بقوائم الموسم الماضي بعدما خلت قوائم الأندية الحالية من العديد من اللاعبين الذين كانوا مقيدين الموسم الماضي سواء بالبيع أو بالإعارة أو الاستغناء يخالف كل اللوائح.

وجاء في ختام خطاب الأهلي الترحيب باستكمال مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة وبالشكل الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، ويحتفظ النادي بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى كل الجهات المعنية للحفاظ على حقوقه الفنية والأدبية.

وتصدر هاشتاج #ادعم_قرار_اداره_الاهلي، قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وجائت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي:

الجمهور يبني مش بيهد

وراك يا اهلي في اي قرار

على حلوه والمره معاك يا اهلي

ادعم قرار إداره الاهلي#ادعم_قرار_اداره_الاهلي — محمد (@9JPwuTStIM1dbdR) February 26, 2021