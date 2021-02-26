إزاي تحافظ على فرامل سيارتك أثناء القيادة

حدث ليلا.. 11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات.. 17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا.. تعرف على مواعيد قطارات السكك الحديد