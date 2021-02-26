إزاي تحافظ على فرامل سيارتك أثناء القيادة

تعد فرامل السيارة هي من أهم عناصر الامان والسلامة في السيارات ، حيث انها الجزء الرئيسي في عملية القيادة لإيقاف السيارة حال تعرضها في أي موقف طارئ على الطريق ، وفي حال تعرض الفرامل إلى عطل فهذا يشكل تهديد لسلامة وأمن الركاب ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للمحافظة على الفرامل أطول فترة ممكنة .
1-ضرورة الصيانة الدورية لمنظومة الفرامل ، وهي فحص زيت الفرامل بشكل منتظم والقيام بتزويده
2- عدم الضغط المتواصل على الفرامل في حال السير في المنحدرات ، والقيادة بسرعة بطيئة .
3-ضرورة ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الامامية أثناء القيادة على الطرق .
4-تجنب الاندفاع بقوة عند الاقترب من الإشارات المرورية أو المنحنيات
5- عدم غسي السيارة بعد الانتهاء من مشوار طويل أو مسافة طويلة ، والأنتظار حتى تبرد والسبب أن قرص الفرامل يكون ساخن وعند تعرضها للمياه يؤدي إلى اعوجاج قرص الفرامل .
6-تجنب خرط أقراص الفرامل أكثر من مرة في حال تعرضها للإعوجاج ، وذلك حتى لاتتعرض الفرامل للخطر .