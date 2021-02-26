6 خطوات تمكنك من إزالة بطارية السيارة دون اللجوء إلى مركز صيانة

4-قم بتفكيك الكابلات الموصلة بين البطارية ، والسيارة عن طريق استخدام مف للتأكد من تفكيك الكابلات ، حتى لا يتعرض السائق للتيار الكهربائي .





يتعرض الكثير من قائدي السيارات إلى بعض المشاكل ، والأعطال التي تصيب سياراتهم ، ومنها تلف البطارية ، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد الطريقة الصحيحة لإزالة البطارية التالفة وكيفية تغييرها .1- ضرورة غلق السيارة قبل البدء في إزالة البطارية، وتحديد ماكنها ، ومكان البطارية في الأغلب يكون أسفل الغطاء الامامي للسيارة و للسائقين المبتدئين .2-يجب تحديد موقع القطبين السالب ، والموجب بالبطارية ، وبمجرد أ تستدل عليها يجب إزالة الكابلات الموصلة بين البطارية والسيارة3-حاول استخدام مفك ربك مناسب لفك الاربطة الحديدة ، والتي توصل بين كابلات البطارية .5-حاول أن تقوم برفع البطارية برفق من السيارة، احرص على عدم لمس أي سطح معدني لأي من قطبي البطارية سواء السالب أو الموجب.6- إذا لم تتمكن من إزالة البطارية من السيارة فلا تحاول أن تقوم بتلك العملية واذهب لأي مركز صيانة لمساعدتك في هذا الأمر.