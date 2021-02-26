قوية و جذابة.. الظهور الأول لكيم كاردشيان عقب الانفصال

تردد نفي الأيام القليلة الماضية أخبار عن رغبة الزوجين كيم كارديشان وكاني ويست في الانفصال بناء على رغبة كارديشان بعد أن قررا أن الانفصال هو الحل الأمثل لإبقاء الود بينهما .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن كيم كارديشان ظهرت خلال الاسبوع الماضي في اول مرة بعد الانفصال في اطلاله وصفها المعجبين بالجذابة والقوية و لاحظ الجميع اختفاء خاتم الزواج من يدها .





أكد آخر ظهور لكيم كارديشان كل الاخبار التي اشارت غلى ان الزوجين يسعيا في إجراءات الانفصال، رغم تعتيم الطرفين على الأامر على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي إلا أن الظهور الأخير لكيم كارديشان كشف الأمر .





أوضحت الصحيفة ان الاطلالة الاخيرة لكيم كارديشان تبدو ز كأنها إنطلاقة جديدة عقب الانفصال من كاني ويست برغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهم، إلا أنهما في النهاية قررا الانفصال وفي الغالب سيظهر كل منهم في البرامج و على منصاب التواصل الإجتماعي بمفرده في الفترة القادمة .