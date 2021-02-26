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أخبار العالم

الكونجرس.. مشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تقدم العضو بالحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون، بمشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران.

ويرفض مشروع القرار الجديد تخفيف العقوبات على إيران، كما يعارض أي تحرك من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

ويحظى مشروع القانون بفرصة ضئيلة لاعتماده، لكنه يبدو تحذيرا مهما لكل من إدارة بايدن والنظام الإيراني بضرورة عدم الالتفاف على الكونجرس خلال سعيهما للتوصل لأي اتفاق سياسي من أي نوع.

وطالب المشرعون الجمهوريون في هذا المشروع، باستمرار واشنطن في فرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يتخلى عن طموحاته النووية، وينهي دعمه للعنف والإرهاب في المنطقة.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أكد النواب الجمهوريون أن إيران استغلت السياسات الضعيفة لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومحذرين الرئيس بايدن من تكرار الأخطاء نفسها.

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