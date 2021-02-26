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فن

بـ ميك أب جرئ.. رحاب الجمل تبهر متابعيها عبر انستجرام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:48 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة رحاب الجمل، صورة جديدة لها، عبر خاصية الاستوري بصفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تظهر رحاب الجمل في الصورة، بميك أب جرئ ملفت للأنظار، مرتدية جاكيت فرو شتوي باللون البني، رافعة شعرها إلي أعلى.

جدير بالذكر أن  الفنانة رحاب الجمل شاركت في السبق الرمضاني 2020، في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة رضوان البرنس، الذي يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة بسبب الميراث.

كما شاركت رحاب الجمل في الفيلم الكوميدي "ليلة هنا وسرور"، مع الفنان محمد امام، وياسمين صبري، وبيومي فؤاد.

بـ ميك أب جرئ.. رحاب الجمل تبهر متابعيها عبر انستجرام
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