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تعليم

يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:50 ص
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلنت محافظة كفر الشيخ، بدء تلقي طلبات التحويل إلى أول مدرسة حكومية دولية للغات بمدينة كفر الشيخ، ابتداءً من أول مارس المقبل.

يأتي ذلك عقب افتتاحها من قبل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الأسبوع الماضي، وبحضور القيادات التعليمية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهًا  الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهودًا للانتهاء من الأعمال بها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة متاحة لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون أفضل من  أي مدرسة  بالمحافظات الأخرى.

وينشر «صدى البلد»، عددًا من المعلومات المهمة حول هذه المدرسة.

1- يبدأ تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها في الأول من مارس المقبل.

2- المدرسة تضم حدائق وملاعب متعددة، واستراحات، وحمام سباحة.

3- تضم المدرسة معامل متعددة، وحجرات لممارسة الأنشطة.

4-  تضم – أيضًا - غرف متعددة الأغراض، ومسارات مخصصة لذوي الهمم.

5- تقع المدرسة على رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا للقادمين من كفر الشيخ في اتجاه طنطا.

6- المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية.

7- مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة

8- تضم المدرسة 43 فصلًا، وتضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
يبدأ التقديم لها «مارس المقبل».. 8 معلومات مهمة عن أول مدرسة دولية حكومية بـ كفر الشيخ
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