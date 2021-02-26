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أخبار البلد

هاشتاج رضوى الشربيني يتصدر تويتر عقب إصابة والدتها بكورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:20 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #رضوي_الشربيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، من اجل الدعاء لوالدة الإعلامية رضوي الشربيني بالشفاء العاجل.

وكانت قد طلبت رضوي الشربيني من متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رضوي الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ان الأطباء فعلوا كل ما في وسعهم، وتقع والدتها الآن بين يد الله، طالبه الدعاء من اجل سلامة والدتها.

يذكر أنه تم إصابة رضوي الشربيني بفيروس كورونا المستجد، مع والدتها وشقيقها سويًا، عن طريق تأكيد إيجابية المسحة.

وتصدر هاشتاج #رضوي_الشربيني، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجائت تعليقات رواد السوشيال ميديا بالدعاء لوالدة رضوي الشربيني، كالاتي:

-        اللهم أني اسلمنا وجهنا إليك ولاحول ولا قوة إلا بالله بک وإليک ان تشفي والدة رضوى وتنجيها من هذا الوباء ياأرحم الراحمين.


-        اللهم انثر الراحه في جسد والدة الغالية رضوى واشفيها وعافيها اللهم والبسها لباس الصحه والعافيه عاجلا غير آجلا يارب العالمين.


-         اللهم إني لا أملك من أمري إلا الدعاء، فيارب اشفي أم حبيبتنا الغالية رضوى وعافيها، وخفف عنها يارب وقويها وقومها بألف سلامة يارب

 

 

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