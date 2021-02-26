تزامنا مع افتتاح 23 مسجدا.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم 26/ 2/ 2021م تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

افتتاح 23 مسجدا جديدا الجمعة

وأعلنت وزارة الأوقاف،أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 23 مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (934) مسجدًا حتى تاريخه.





وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة هي:



