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ديني

تزامنا مع افتتاح 23 مسجدا.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:44 ص
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم 26/ 2/ 2021م تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
لتحميل الخطبة من هنا

افتتاح 23 مسجدا جديدا الجمعة
وأعلنت وزارة الأوقاف،أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 23 مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (934) مسجدًا حتى تاريخه.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة هي:

 (1) مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.  مسجد الشلبي – قرية 8 – إدكووزارة الأوقاف
2.  مسجد زراعة 5 – قرية 7 – إدكووزارة الأوقاف
3.  مسجد الرجال – قرية كوم بلال – إدكووزارة الأوقاف
4.  مسجد عزبة قنديل – التوفيقية – إيتاي البارودوزارة الأوقاف
5.  أبو القاسم الملهطاني – دمنهور غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.  النور مدخل أبو الشقاف – حوش عيسىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.  الطنطاوي الغربي البساتين – دمنهور غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.  الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.  الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10. عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12. مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال – دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13. مسجد الشهداء – قرية بادم غزال – دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14. مسجد السراح – قرية العلامية الكبرى – الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15. مسجد ع المأمور العمرية –دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

(2) مديرية أوقاف الشرقية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
16. الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حمادجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17. مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(3) مديرية أوقاف الفيوم

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
18. مسجد المدينة الصناعية – بندر طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19. التقوي – دوار الوابور – العزيزية طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20. الإخلاص – سويرس – الجالي طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21. محمد رياض – فانوس – طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(4) مديرية أوقاف المنوفية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
22. الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمونجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(5) مديرية أوقاف الأقصر

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
23. بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
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