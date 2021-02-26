بقدرات فائقة.. إسرائيل تطور صاروخ جو جو يزيد مداه عن 100 كيلومتر

أعلنت شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية المتقدمة، عن تطوير النسخة الأرضية للصاروخ "سبايدر '' I Derby_ ER.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن الصاروخ جو - جو ، ويزيد مداه عن 100 كيلومتر، بمدى أكبر عن الطرازات السابقة.

وأوضحت القناة أن الصاروخ فريد من نوعه ومزود بتقنيات ونظام اتصالات يوفر له معلومات كاملة حول الهدف المحدد والأهداف الإضافية في المنطقة المجاورة.

وأشارت إلى أن الصاروخ خضع للتجربة في جنوب إسرائيل، وتم إطلاق صاروخ أرضي باتجاه الجو بهدف تلخيص قدرات التحكم والرصد والملاحة وتحديد المسار، وتعامل الصاروخ الجديد معه.

ونوهت بأن الصاروخ يحتوي على محرك ثنائي ورادارات أكتيفيا التي توفر للطائرات المقاتلة ميزة وأداء استثنائيين في التعامل مع الصواريخ القصيرة والطويلة المدى.

ووفقًا لخبراء عسكريين في إسرائيل، يتميز الصاروخ الجديد بتجاوز أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، بما في ذلك نظام S-300 الذي نشره الروس في سوريا.