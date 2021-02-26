محلل مالي: مصر مؤهلة لتكون مركزا لتصدير الخدمات التكنولوجية لإفريقيا.. فيديو

قال محمد أنيس ، المحلل المالي، إن مركز المعلومات برئاسة الوزراء حصل على المركز العشرين عالميا، خلال مؤتمر مراكز الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية .





وأضاف محمد أنيس ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن البحث الذي نشره مركز المعلومات برئاسة الوزراء، يشير إلى أن مصر تساهم بـ استثمارات مباشرة بقيمة 270 مليون دولار للشركات الناشئة المصرية .





وأشار إلى أن مصر لها فرصة كبيرة في الاستثمار التكنولوجي؛ لأن مصر تمتلك سوقا كبيرا ، ومن أوائل الدول التي كانت تمتلك تعليم تكنولوجي ، إلى جانب أزمة كورونا والتي ساهمت في منح مصر الفرصة في الاستثمار بقوة في هذا المجال .





وأضاف:"عالم ما بعد كورونا سيعتمد على تصدير الخدمات أكثر من المواد، من خلال التوسعة في المجال التكنولوجي ، لتقديم الخدمات للأسواق الإفريقية".



