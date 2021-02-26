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محلل مالي: مصر مؤهلة لتكون مركزا لتصدير الخدمات التكنولوجية لإفريقيا.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:56 ص
خدمات تكنولوجية
خدمات تكنولوجية
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نورهان رأفت
قال محمد أنيس ، المحلل المالي، إن مركز المعلومات برئاسة الوزراء حصل على المركز العشرين عالميا، خلال مؤتمر مراكز الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف محمد أنيس ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن البحث الذي نشره مركز المعلومات برئاسة الوزراء، يشير إلى أن مصر تساهم بـ استثمارات مباشرة بقيمة 270 مليون دولار للشركات الناشئة المصرية .

وأشار إلى أن مصر لها فرصة كبيرة في الاستثمار التكنولوجي؛ لأن مصر تمتلك سوقا كبيرا ، ومن أوائل الدول التي كانت تمتلك تعليم تكنولوجي ، إلى جانب أزمة كورونا والتي ساهمت في  منح مصر الفرصة في الاستثمار بقوة في هذا المجال .

وأضاف:"عالم ما بعد كورونا سيعتمد على تصدير الخدمات أكثر من المواد، من خلال التوسعة في المجال التكنولوجي ، لتقديم الخدمات للأسواق الإفريقية".

وأكمل : مصر لديها القدرة لأن تكون مصدرة للخدمات ؛ نظرا لأن مصر لديها قاعدة صناعية وتكنولوجية كبيرة .
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