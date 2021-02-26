السيطرة على عطل بأحد خطوط الصرف الصحى بالخصوص..صور

سيطرت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية على أحد الأعطال بخطوط الصرف الصحى بالمدينة وغرق الشوارع بالمياه.

تلقى اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة الخصوص بلاغا من الاهالى بوجود عطل انسداد بخط الصرف الصحي بشارع الشيخ منصور .

وعلي الفور تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجرى الدفع بالمعدات وتطهير شبكات حوض الحنه وصادق والنوار واصلاح العطل لاعادة الخدمة مرة اخرى.

من جانبها تفقدت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية المحطات الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمه ومدينه طوخ للاطمئنان على سير العمل بالمحطات والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى المدفن الصحى للتخلص الآمن منها .

وبدأت ريان جولتها بتفقد المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة المقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمه .

كما تفقدت المحطة الوسيطة بطوخ المقامه على مساحة تبلغ حوالى 4861م2 وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ والقري وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومى .

واكدت ضرورة نقل المخلفات اولا باول وتكليف رؤساء المدن والأحياء بمراجعه وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات.

وشددت ريان على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

وكان محافظ القليوبية، قد تفقد فى وقت سابق أعمال رصف شارع فريد ندا، حيث شدد المحافظ على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضًا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وتابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.