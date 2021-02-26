مقترح بتأسيس صندوق حكومي لتنمية الأسر المصرية.. نواب: الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية والإصلاحات.. ومطالب برفع الوعي لدى المواطنين

برلمانية تطالب بحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

برلماني: التركيز علي الوازع الديني ضروري لتوعية المواطنين بأخطار الزيادة السكانية

نائبة تقترح اقتصار الدعم لطفلين ..للتصدي لظاهرة الانفجار السكاني









تتصدر قضية الزيادة السكنية أولويات أجندة القيادة السياسية باعتبارها ضمن الأمن القومي للدولة،ومن ثم يتابع مجلس الوزراء بشكل دوري وضع إستراتيجيات وخطط تهدف إلى تنمية الأسر المصرية بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية القائمة ولاسيما خلال جائحة كورونا.





وتطرق نواب البرلمان إلى إبداء مقترحاتهم بشأن الحد من النمو السكاني المتزايد، موضحين كافة المخاطر الجسيمة التي توجدها هذه المشكلة ، فضلا عن مطالبات برفع الوعي لدى الأسر مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.





وأكدت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن من أفضل الطرق المجدية بالنفع وتكون حل جذري لعلاج مشكلة النمو السكاني المتزايد هي إطلاق القوافل الطبية بمختلف المحافظات وذلك بهدف توصيل الخدمة الصحية الشاملة ولا سيما للفئات التي تفتقر إلى الدعم الصحي بالمناطق النائية.





وطالبت "عبد الحليم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تكاتف الوزارات المعنية بمتابعة إستراتيجية تنظيم الأسرة وعلى رأسها الصحة وذلك بالقيام بحملات طرق الأبواب مع تفعيل دور الرائدات الريفية وذلك لإعتبار المناطق العشوائية والريف والصعيد أعلى معدلات الإنجاب ويأتي هذا بسبب افتقارهم للوعي والثقافة السليمة نحو الإنجاب.





ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود توعية إعلامية تتناول هذه القضية بإستفاضة من أجل توجيه المواطنين نحو مخاطر الزيادة السكانيه بشكل عام، وبشكل خاص الأضرار الجسيمة التي تلحق بصحة المرأة بسبب زيادة الإنجاب .





وأشارت النائبة، إلى أن وزارة الصحة لديها مختلف وسائل منع الحمل وتناسب كافة الحالات الصحية، إضافة لكونها لا تحمل أضرار جانبية كما يزعم البعض، مشددة علي التأكيد بأن الدولة تدعم فكرة التنظيم وليس تحديد النسل وذلك من أجل التوضيح وتصحيح الفكرة لدي المواطنين.





من جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، إنه يجب التركيز علي الوازع الديني ودوره الفعال في نشر التوعية لدي المواطنين بمخاطر مشكلة الزيادة السكانية وذلك لما يملكه من قدسية وإحترام للرسائل التوعوية التي تطلقها المؤسسات الدينية للمواطنين من قبل الأزهر والكنيسة.





وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كافة المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف رفع كفاءة وتحسين المستوي المعيشي للأفراد، معقبا " مش هنعرف نستفاد بثمارها كويس الا لما نحد النمو السكاني المتزايد" مما يجعلنا نشعر بفائدة كبيرة بكم الإصلاحات القائمة.





وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين ضرورة إدراك أضرار الإنجاب المتزايد وأن هذه الخطوة لابد أن تأتي وفق حسابات جيدة للظروف الإجتماعية التي تمر بها الأسرة، قائلا " اعقلها وتوكل ولما تجيب طفلين هتربيهم كويس أحسن من 5 أطفال مش هتعرف تربيهم".





وفي سياق متصل قالت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب، إن الدولة تواجه خطرا جسيما يكمن في مشكلة الإنفجار السكاني الذي تعد قنبلة موقوتة تلتهم ثمار التنمية والإصلاحات التي تجريها الدولة الفترة الحالية والتي من ضمن أهداف تلك الإصلاحات إحداث تنمية مستدامة شاملة.





طالبت "متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة منح المواطنين حوافز تشجيعية تدفعهم إلي الإلتزام بالخطة الإستراتيجية المنوطة بتنمية الأسرة المصرية، معقبة " لازم نتكاتف وندعم الدولة في مشوارها ونبطل الإستهتار اللي احنا فيه ده"، فضلا عن أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة للعبور من مخاطر هذه المشكلة.





ناشدت عضو مجلس النواب، بالتعامل مع مخالفي خطة الدولة لتنظيم الأسرة، بالحزم وذلك من خلال سلب أجزاء من الصلاحيات والإمتيازات الإعتيادية التي تقدمها الدولة للأطفال ، علس سبيل المثال إقتصار الددعم لأول طفلين والطفل الثالت تكون تكلفة رعايته الكاملة علي نفقة الوالدين من تعليم وتأمين صحي وغيره .





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حاليًا على الإنتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيدًا للإطلاق، نظرًا لأهمية هذا الملف بوجه عام.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، حيث أشارت إلى أن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلًا عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.

وعرضت الوزيرة عددًا من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الإلتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الإلتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن الـ 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج.، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.

كما عرضت الوزيرة مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الإستدامة المالية، ويكون قادرًا على تحقيق أهداف الخطة.