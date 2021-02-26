الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الجمعة أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد :

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات

السيسي يوجه بإنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية





بوابة الأهرام :

الأمم المتحدة : مبادرة حياه كريمة ساهمت في تخفيف الأثار السلبية لجائحة كورونا





المصري اليوم :

التعليم تعلن الطوارئ لإنطلاق امتحانات الترم الأول





بوابة الشروق :

قائد القيادة المركزية الأمريكية : مصر مهمة للولايات المتحدة..وتحتل موقعا حساسا





اليوم السابع :

القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني بتوجيهات من الرئيس السيسي

إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل