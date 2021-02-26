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الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:08 ص
صحف
صحف
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محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الجمعة  أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد :
الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات
السيسي يوجه بإنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية

بوابة الأهرام : 
الأمم المتحدة : مبادرة حياه كريمة ساهمت في تخفيف الأثار السلبية لجائحة كورونا

المصري اليوم : 
التعليم تعلن الطوارئ لإنطلاق امتحانات الترم الأول

بوابة الشروق : 
قائد القيادة المركزية الأمريكية : مصر مهمة للولايات المتحدة..وتحتل موقعا حساسا

اليوم السابع : 
القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني بتوجيهات من الرئيس السيسي
إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل
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