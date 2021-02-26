ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول قرار من الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد رفع الحظر عن الملاعب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:30 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
كشف يونس الكزه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، عن أول قرار، بعد رفع الحظر عن ملاعب الكرة الليبية.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "  كاف" قرر أمس الخميس، رفع الحظر عن الملاعب الليبية، بعد فترة دامت نحو 7 سنوات.

وقال يونس الكزه في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : "أتوجه بالتحية لكل الشعب المصري وإلى اتحاد الكرة المصري على ما قدمه من تسهيلات ووقوفه مع الكرة الليبية خلال الفترة السابقة".

وأضاف الكزه :" أول قرار بعد رفع الحظر هو العمل على تجهيز الملاعب وتوفير كافة الشروط لاستقبال المنتخبات والأندية المنافسة والتي بدأت منذ زيارة اللجنة المكلفة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد الليبي يكشف لـ صدى البلد عن خطته للنهوض بـ كرة القدم

5 لاعبين أجانب.. ننشر توصيات اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز

ادرسوا القرارات أولا .. حارس الأهلي السابق يفتح النار على عودة الحراس الأجانب للدوري المصرى

فكري صالح عن توصية عودة الحراس الأجانب: ضد مصلحة الكرة المصرية

11 شركة عالمية تتنافس للحصول على ملف الـ var بالدورى.. فبراير المقبل

شطة: 5 أجانب فى الدورى يقتل طموح اللاعبين المصريين

ترشيحاتنا

الأحد المقبل.. الصحة: إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ماذا أفعل عند رؤية أعمال سحر بالمنزل؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الأحد.. الصحة تعلن كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا

سيدة تطلب الطلاق بعد أول أسبوع من الزواج لسبب غريب

وصول فيات تيبو الجديدة في ميناء الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2021 في السوق المصري.. صور

أنت اللي هتغني يا منعم.. أشهر سيارة رافقت العندليب في شارع الحب.. صور