طقس الجمعة.. مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالعاصمة 21 درجة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي و الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ يسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء مع رياح نشطة، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب الصعيد.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:





القاهرة العظمى 21 والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 11

سيوة العظمى 21 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13.

دمياط العظمى 20 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10.

السويس العظمى 21 والصغرى 11.

العريش العظمى 19 والصغرى 10.

طابا العظمى 21 والصغرى 13.

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 24 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 21 والصغرى 9

بني سويف العظمى 22 والصغرى 9

المنيا العظمى 22 والصغرى 8.

أسيوط العظمى 22 والصغرى 8

سوهاج العظمى 23 والصغرى 9.



