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أخبار العالم

انتهاك غير مقبول.. روسيا ترد بقوة على القصف الأمريكي بـ سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، القصف الليلي الذي شنته الولايات المتحدة على مناطق في سوريا، معتبرة أن القصف يعد انتهاكًا غير مقبول لمبادئ القانون الدولي.

وقال مصدر بالخارجية الروسية في تصريح لوكالة "نوفوستي" الحكومية الروسية: "إن الضربة تم شنها على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.. هذا انتهاك غير مقبول لمبادئ القانون الدولي. نحن بحاجة لمعرفة من تم قصفه هناك".

وأوضح المصدر أن إيران وسوريا يتعاونون معًا باستمرار لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع: "هم متواجدون هناك من أجل ذلك، لكي يساعدوا الحكومة الشرعية والشعب السوري في القتال ضد الإرهابيين".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الغارات الجوية التي استهدفت  موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، كانت بتوجيه منه ومن الرئيس جو بايدن. 

وأضاف أوستن في تصريحات صحفية: "الضربة الجوية على المليشيات في سوريا كانت بتوصية مني وتأكيدا على ما قلناه بأننا سنرد في الوقت المناسب".

وتابع: "أثق أن المبنى الذي تم استهدافه في سوريا تستخدمه المليشيات المسئولة عن الهجمات الأخيرة في أربيل بالعراق".
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