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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 1309 شباب منهم 7 من ذوى الهمم بالبحيرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
قامت مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1309 شباب من مختلف المؤهلات من بينهم 7 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرص عمل، فضلًا عن استخراج 1810 شهادة قياس مستوى المهارة ونفس العدد رخصة مزاولة المهنة .

أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، وقال : إن المديرية قامت بتسجيل 15 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 11 منحة مولود بإجمالي 22 ألف جنيه ، و 7 منح زواج بـ 21 ألف جنيه ، و 7 منح وفاة بـ 54 ألفًا  ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 97 ألف جنيه لـ 25 عاملا ً من المسجلين ، وصرف 21 ألفًا و 170 جنيها كرعاية صحية لـ 5 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج .

وتابع السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 517 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، و 5 ندوات توعية سكانية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  60 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، و بحث 8 شكاوى في نفس المجال ، والتفتيش على 381 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

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