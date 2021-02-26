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أخبار العالم

قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الصيادين والمزارعين بالرصاص في غزة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:20 م
الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
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أ ش أ
هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الجمعة/، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، والمزارعين شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص والقنابل الصوتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين، وهي على بعد ستة أميال قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مركب صيد على الأقل.

كما هاجمت قوات الاحتلال المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس حنوب القطاع بالرصاص وقنابل الصوت وأرغمتهم على ترك الأراضي ومغادرة المكان دون ان يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، واستهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من ممارسة مهنة عملهم. 
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