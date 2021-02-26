نشرة المرأة والصحة.. 8 أطعمة تساعد على زيادة تركيز الطلاب .. و10 صور تبرز أناقة نجوى كرم في عيد ميلادها

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





يشعر عدد كبير من الناس بالدوخة وعدم الاتزان خاصة كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة ، وتتطلق ايضا على الدوخة التي تخلق إحساسًا زائفًا بأنك أو البيئ المحيط بك تدور أو تتحرك.









يصادف اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير،عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نجوى كرم والتي أتمت عامها الـ 55، ولازالت تحافظ نجوى على رشاقتها وأناقتها وجمالها رغم تخطيها حاجز الخمسين.





عندما تكون طالبًا تحاول حفظ وفهم الكثير من المعلومات الجديدة ، فمن المهم أن تحافظ على صحتك في أفضل حالاتها، يمكن للبقاء في صحة جيدة أن يعزز الأداء الأكاديمي ويساعدك في الوصول إلى أهدافك التعليمية.





ماذا يجب أن تفعل بالماء المتبقي في برطمان مخلل، حيث إنه يعتبر شراب حامض ليس تجربة لطيفة تمامًا. يسكب الكثير من الناس السائل ببساطة في البالوعة ، لكن هذا إهدار كبير، لن تتوقع ذلك ، لكن عصير المخلل له العديد من الاستخدامات المختلفة.





اذا كنت من محبي بالجبن فقد تكون محظوظ وذلك بسبب الفوائد المهمة لمحبي الجبنة الرومي حيث إن تناول الجبن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.









طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة من العلاجات التى يبحث عنها الكثيرين فإذا كنت بحاجة إلى علاج منزلي للثة غير الصحية ، فقد تساعدك بعض هذه العلاجات.





تعتبر فترة الامتحانات من أكثر الأوقات التي يشعر فيها الطالب بالقلق و التوتر و أحيانا الخوف مما يؤثر على إدائك في الأمتحانات بالسلب نتيجة الضغط النفسي و العصبي الذي يصاحب الطالب خلال فترة الأمتحانات.























