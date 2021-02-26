ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 8 أطعمة تساعد على زيادة تركيز الطلاب .. و10 صور تبرز أناقة نجوى كرم في عيد ميلادها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

يشعر عدد كبير من الناس بالدوخة وعدم الاتزان خاصة كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة  ، وتتطلق ايضا على الدوخة التي تخلق إحساسًا زائفًا بأنك أو البيئ المحيط بك تدور أو تتحرك.


يصادف اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير،عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نجوى كرم والتي أتمت عامها الـ 55، ولازالت تحافظ نجوى على رشاقتها وأناقتها وجمالها رغم تخطيها حاجز الخمسين.

عندما تكون طالبًا تحاول حفظ وفهم الكثير من المعلومات الجديدة ، فمن المهم أن تحافظ على صحتك في أفضل حالاتها،  يمكن للبقاء في صحة جيدة أن يعزز الأداء الأكاديمي ويساعدك في الوصول إلى أهدافك التعليمية.

ماذا يجب أن تفعل بالماء المتبقي في برطمان مخلل، حيث إنه يعتبر شراب حامض ليس تجربة لطيفة تمامًا. يسكب الكثير من الناس السائل ببساطة في البالوعة ، لكن هذا إهدار كبير، لن تتوقع ذلك ، لكن عصير المخلل له العديد من الاستخدامات المختلفة. 

اذا كنت من محبي بالجبن فقد تكون محظوظ وذلك بسبب الفوائد المهمة لمحبي الجبنة الرومي  حيث إن تناول الجبن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.


طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة  من العلاجات التى يبحث عنها الكثيرين فإذا كنت بحاجة إلى علاج منزلي للثة غير الصحية ، فقد تساعدك بعض هذه العلاجات.

تعتبر فترة الامتحانات من أكثر الأوقات التي يشعر فيها الطالب بالقلق و التوتر و أحيانا الخوف مما يؤثر على  إدائك في الأمتحانات بالسلب  نتيجة الضغط النفسي و العصبي الذي يصاحب الطالب خلال فترة الأمتحانات.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

3 حيل طبيعية للتخلص من الدوخة في أقل وقت

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

نشرة المرأة والصحة.. ابتكار كمامة تقتل فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن قصور القلب

طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة فى لمح البصر

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

علشان تتعالج صح.. إليك أهم أسباب الدوخة

ترشيحاتنا

تستهدف 10 آلاف حالة.. الحكومة تبدأ الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل

اعتقال إسرائيلي تجسس لصالح حماس وجمع معلومات عن القبة الحديدية

تحذير من مادة مسرطنة تستخدم في الفينو ونوع جبن.. تفاصيل

المدير الفني لبيراميدز يطلب 30 مليون جنيه لفسخ عقده مع الفريق

وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية على سوريا

حدث ليلا.. 11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات.. 17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا.. تعرف على مواعيد قطارات السكك الحديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد إطلالات ريم سامي على السجادة الحمراء

باللون الأحمر.. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم