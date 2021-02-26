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توك شو

صعيدية.. أول سيدة تقود فرقة موسيقية وتؤسس بيت المايسترو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:28 م
أول سيدة تقود فرقة
أول سيدة تقود فرقة موسيقية
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قسم التوك شو
سردت إيمان جنيدي، أول سيدة تقود فرقة موسيقية، رحلتها مع الموسيقى، قائلة إنها أسست بيت المايسترو منذ فترة قريبة، ولا يقتصر على الموسيقى فقط، بل الفنون كلها، مثل الرسم والشعر والمسرح، موضحة أنها كانت تقود الفرقة القومية للموسيقى العربية في 2005 ثم كونت الفرقة الخاصة بها، ولكن رغبت في أخذ الإبداع من كل أنواع الفنون.

وأضافت «جنيدي»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنها كانت متخوفة في البداية من قيادتها للفرقة القومية خاصة أنها من الصعيد، كما أنها تعد مسئولية غير سهلة، لافتة إلى الفروق في بيت المايسترو من الرجال والنساء، ولكن تنوي تكوين فرقة من السيدات فقط، قائلة: «السيدات دلوقتي عندي كتير مقارنة بزمان، زمان كانت صعبة شوية».

وأوضحت أنها جاءت لها فكرة العلاج من خلال الموسيقى منذ شهرين، وقرأت كثيرا حول هذه الموضوع، ووجدت أن الدول الخارجية تعالج المرضى من الموسيقى، لأنها تخرج الإنسان عن المألوف، خاصة أطفال التوحد، متمنية إدخال العلاج بالموسيقى في مصر.

ولفتت إلى أن عمل المايسترو  لا يتسم بالشدة إلا في بعض الأحيان مثل البروفات، قائلة: «لازم لما تطلع المسرح تكون مستعد لأي نظرة، والفرقة اتعودت على إني بشاور بعنيا مش بإيدي.. لازم المايسترو بإشارات أيده وبعنيه يكون مستعد».
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