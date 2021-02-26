وسط إجراءات احترازية.. مياه الشرب بسيناء تجري اختبارات المتقدمين للوظائف بالشركة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اختبارات التوظيف للمتقدمين للوظائف لفروع الشركة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء ، بحضور لجنة متخصصة، برئاسة المهندس سعيد بده ،رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتقدم للوظائف حسب طلب الشركة، مهندسين تخصصات (كهرباء -مشروعات- تحلية ميكانيكا) إلى جانب عدد من الوظائف الفنية الأخرى (فني تشغيل، فني كهرباء، وأمين مخزن.و كاتب و مدخل بيانات فني مشروعات فني ميكانيكا كاتب و مدخل بيانات عامل خدمات معاونة سائق سيارة حارس امن عمل حفر حرفي تشغيل حرفي غطس سباك كهربائي سيارات لحام .

وقال المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه تم إجراء المقابلات الشخصية في إطار الحرص على دعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف،لافتا إلى أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اثناء إجراء المقابلات الشخصية للوقاية من الاصابه بفيروس كورونا المستجد .

ووجه رئيس شركة مياه سيناء، الشكر لأعضاء فريق الموارد البشرية بالشركة القابضة وعلى رأسهم غادة عبد الوهاب، ورئيس قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة سيناء لدورهم في الإشراف على إجراءات التوظيف لضمان نزاهتها.

وشهد قطاع مياه الشرب في سيناء ، شهد طفرة كبيرة من اجل توفير المياه للمواطنين ، حيث تم الانتهاء من جميع توصيلات شبكة مياه الشرب الجديدة التي تتكلف نحو مليار جنية ،وتم توصيل المياه الى المنازل فى منطقة كرم أبو نجيلة وفى منطقة المساعيد بنسبة 100% لتوصيلات المواطنين ، وجاري استكمال الأعمال فى باقى المناطق :الصفا والخزان وشرق الوادى ( الريسة وضاحية السلام والعبور وأبو صقل ) خلال العام الجاري 2020م

كما تم افتتاح محطتين لتحلية المياه غرب ميناء العريش البحري واللتان تمثلان إضافة قوية لمنظومة المياه ،بما يعمل علي حل مشاكل المياه في أحياء الريسة، وأبو صقل وضاحية السلام والمناطق المرتفعة بكرم ابو نجيله.. كما تم تشغيل محطة تحليه المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 م٣ ي ، ومحطة لتحليه المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 م٣ /ي.







اقرأ أيضا:

محمية الأحراش برفح سيناء.. الطبيعة الساحرة والأشجار والنباتات النادرة





