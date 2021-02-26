أبرز 6 علاجات منزلية طبيعية للأنفلونزا والبرد

في فصل الشتاء من الشائع أن تتأثر جميع الفئات العمرية بالأنفلونزا، فقد تحدث البرد والإنفلونزا بسبب فيروسات وبكتيريا مختلفة، وهذا المرض يجعلك تشعر بالغثيان، كما يمكن أن يتسبب البرد والإنفلونزا في انسداد الأنف أو سيلانه، ويسبب الحمى وآلام العضلات والاحتقان والسعال والعديد من العلامات الأخرى المزعجة، حتى الشفاء يستغرق بعض الوقت ولكن هناك العديد من الطرق الطبيعية لعلاجه، من الناحية الطبية لا يبدو أن حتى المضادات الحيوية لها تأثير على حالتك الصحية في بعض الأحيان، وتزداد فرص الإصابة بهذا المرض خلال فصل الشتاء، و يُنصح دائمًا بأخذ قسط كافٍ من النوم والراحة حين الإصابة بالبرد والأنفلونزا.





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نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” هذه العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد علاج البرد والإنفلونزا.





الزنجبيل

يمكن استخدام الزنجبيل في أطباق مختلفة وحتى في الشاي، ويساعد المكون النشط الموجود فيه في التعامل مع البرد والإنفلونزا، ويفضل الكثير من الناس تناول الزنجبيل ليبقوا آمنين في الشتاء، فالزنجبيل هو أيضًا عنصر مشهور يمكن أن يكون مفيدًا في تقوية مناعتك ورئتيك، لذلك يعتبر الزنجبيل أيضًا علاجًا منزليًا مفيدًا لعلاج البرد والإنفلونزا والسعال خلال فصل الشتاء.





العسل

يجب بالتأكيد زيادة استخدام العسل خلال فصل الشتاء، فالعسل مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا التي يمكن أن تساعدك على محاربة الكثير من المشاكل بشكل طبيعي، ويستخدم هذا العلاج الطبيعي في العديد من المنازل لنزلات البرد والانفلونزا كل يوم تقريبًا، وإلى جانب البرد والإنفلونزا يساعد العسل في توفير العلاج من السعال المستمر وتورم الحلق، يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من العسل، اخلطهم معًا واشرب هذا قبل النوم كل يوم.





5. الثوم





يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تكون مفيدة لك، حيث يمكن أن يساعد هذا المكون المتوفر بالمطبخ في الشفاء بشكل أفضل وسريع من البرد والإنفلونزا، بل ويساعد في منع بعض الأمراض، لذا يجب على المرء أن يحاول تناول الثوم النيء لأنه أكثر فاعلية، ولكن يمكنك إضافته في نظامك الغذائي أيضًا.





شوربة الفراخ

يمكن للشوربة الساخنة أن يشفي حلقك ويزيل الأنفلونزا بشكل أسرع من قبل، يمكنك إضافة الخضار لسورية الفراخ أيضًا، حيث يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية في وجبتك، يمكن أن تساعد في حماية جسمك من العدوى ولذلك يمكنك تناول شوربة الفراخ للحصول على علاج صحي للأنفلونزا خلال فصل الشتاء.





بذر الكتان

تحتوي بذور الكتان أيضًا على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك علاج البرد والإنفلونزا، فإنه مادة غذائية طبيعية يمكن استهلاكها في الشتاء، فهو علاج منزلي مفيد لنزلات البرد والسعال، وتستخدم بذور الكتان لتحسين الجهاز الهضمي أيضًا، لذا يمكنك تناول 2-3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان يوميًا للحفاظ على صحتك.





8. فيتامين سي





الأطعمة الغنية بفيتامين سي هي الليمون والبرتقال والعديد من الفواكه والخضروات، لذا يجب تناول هذه المصادر الغنية بفيتامين سي لتخفيف البرد والإنفلونزا، فيتامين سي مفيد جدًا لجسمك ويوفر العديد من المزايا الصحية الأخرى أيضًا، ويمكنك حتى صنع مشروب ساخن من هذه الأطعمة الغذائية، يمكن أن تساعد في جعلك تشعر بتحسن بشكل عام.