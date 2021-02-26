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شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:57 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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محمود محسن
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد" إعلان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ، مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، ويبقى دافئ على محافظات الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتكون هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21
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