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مرأة

تخلصي من جلد الوزة.. أبرز الوصفات المنزلية الفعالة لأرجل ناعمة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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قسم المرأة
محاولة الحصول على ساقين ناعمتين ذات مظهر جذاب خالية مما يعرف بـ جلد الوزة أو من الحبوب، ضمن أبرز المشاكل الشائعة بين الفتيات، والكثيرات يلجأن للكريمات ومستحضرات التجميل غالية الثمن للبحث عن طريقة سهلة وفعالة لساق لامعة خالية من العيوب.

وفقا لموقع “Onlymyhealth” إليك أبرز العلاجات المنزلية الطبيعية للحصول علي ساقين جميلتين.


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1. البيكنج صودا قبل إزالة الشعر

هذه النصيحة مفيدة بشكل خاص إذا كنت واحدة من بين العديد من النساء اللواتي يفضلن استخدام "الشيڤينج" كوسيلة لإزالة الشعر باستخدام أمواس الحلاقة، لذلك تعد خطوة قبل  إزالة الشعر بالشمع أو حتى الترطيب أمرًا مهمًا، لذا تستخدم العديد من النساء البيكنج صودا كمقشر قبل الحلاقة، فقط افركي ساقيك بكمية صغيرة من البيكنج صودا واغسليها بالماء العادي.
كما يساعد الاستحمام بالماء الدافئ أيضًا على تجهيز ساقيك لإزالة الشعر بالشمع، لكن تأكدي من أن الماء ليس ساخنًا جدًا وإلا سينتهي بك الأمر ببشرة جافة. 

2.,شمع السكر 
يعتبر الشمع طريقة رائعة للعديد من النساء لأنه يزيل الشعر من الجذور وهو طريقة رائعة للحصول على بشرة خالية من الشعر لفترة أطول، ومع ذلك فإن لها جانبها السلبي أيضًا، حيث تعاني العديد من النساء من حب الشباب أو نتوءات في الجلد بعد إزالة الشعر بالشمع، وذلك لأن الشمع المستخدم في صالونات التجميل يكون مشتركًا بين العديد من السيدات وبالتالي يصبح ملوثًا، ولهذا يعتبر شمع السكر بديلًا رائعًا منزليًا للشمع، فكل ما تحتاجينه هو كوب من السكر وعصير ليمون وبعض الماء، ثم اخلطي المكونات الثلاثة وسخنيها على نار منخفضة لمدة 5-7 دقائق، أو حتى يصبح القوام شرابًا ويتعمق اللون، يفضل استخدم هذا بدلًا من الشمع في المنزل لإزالة الشعر من ساقيك وستلاحظين الفرق.

3. زيت جوز الهند كمرطب
زيت جوز الهند مرطب رائع لساقيك، وبصرف النظر عن الحفاظ على بشرتك ناعمة وسلسة، فإنه يساعد أيضًا في التخلص من أي علامات على ساقيك، مما يساعدك في الحصول على مظهر خالٍ من العيوب، فقط استخدمي كمية صغيرة من زيت جوز الهند لتدليك ساقيك بعد الاستحمام، ثم اتركي بشرتك تمتصها لمدة 10 دقائق ثم امسحي أي فائض بفوطة مبللة.

4. مقشر السكر البني وزيت الزيتون
فرك ساقيك بانتظام يزيل الجلد الميت والجاف من ساقيك ويساعد على تحرر أي شعر نامي، اصنعي هذا المقشر الطبيعي للحصول على أرجل ناعمة ولامعة، فقط اخلطي كوبًا من السكر البني مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واستخدميه لفرك ساقيك أثناء الاستحمام.
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