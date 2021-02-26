دافيء وإزالة الشبورة .. تحسن الأحوال الجوية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية ، اليوم الجمعة، استقرارا في الأحوال الجوية، وتم زوال الشبورة علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة بينما يسود طقس دافئ نهارا على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.





وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار فيتوقع ان تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22، وبورسعيد الصغرى 13 العظمى 20، والسويس الصغرى 11 والعظمى 22، ودمياط الصغرى 12 والعظمى 20، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21، والعريش الصغرى 10 والعظمى 19، ورفح الصغرى 10 والعظمى 19

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