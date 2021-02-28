بعد وفاته.. تعرف على رأي الفنان الراحل يوسف شعبان في لقب نمبر وان

رحل عن عالمنا اليوم ، ا لفنان يوسف شعبان بعد اصابته بفيروس كورونا.





كان الفنان يوسف شعبان، له رأى خاص في الفنانين الجدد الذين يظهرون على الساحة الفنية واختيار البعض لنفسه لقب نمبر وان.





وقال في احد حواراته الصحفية : "الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه، ويحترم مشاهديه، ويتمتع بمصداقية في ما يقدمه لجمهوره".





وتابع : "أن الفنان منا قديمًا عندما كان يشاهد فنانًا كبيرًا أقدم منه بسنة واحدة كان يقف له احترامًا وتقديرًا، فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئًا فما بالك لو تطاول على زملائه، كذلك الفنان من الأساس لا يجوز أن يطلق على نفسه لقب "رقم واحد".





وأوضح: "نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبهدلهم من أجل الأموال".





وكانت قد طاردت شائعات الوفاة الفنان يوسف شعبان، منذ سنوات وزادت تلك الشائعات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من نفي أكثر من جهة.





ومن أبرز الشائعات عن وفاة يوسف شعبان:





في 2012، وقع الفنان يوسف شعبان في براثن شائعات الوفاة، التي تعجّب من انتشارها بهذه السرعة؛ لدرجة أن هناك مَن اتصل بأسرته ليُعزّيهم في وفاته، وخرج عن صمته محطما تلك الشائعات قائلا: "أنا بصحة جيّدة، ولا أعاني من أي مشكلات صحية، ولا أدري مَن هم وراء انتشار هذه الشائعة".





في عام 2014، تكررت شائعة الوفاة مرة أخرى عقب عامين، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته، وقيل إنه مات أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "وش سجون".



