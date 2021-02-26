إزالة أجزاء من عقارين بحي الجمرك.. شاهد

نفذت الأجهزة المعنية بحي الجمرك، برئاسة رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس الحي، حملة لإزالة أجزاء من عقارين بعد سقوط أجزاء منهم.





وقامت وحدة التدخل السريع بالحي على مدار يومين بالانتهاء من فتح الطريق بشارع سيدي سليمان وشارع عزوز متفرع من شارع السكه الجديده وذلك نتيجة سقوط وإزالة أجزاء من العقارين رقم ٣ و ٥ شارع سيدى سليمان بإجمالي عدد ٢٨ نقله، تم رفعهم وذلك على مدار الأيام السابقة.





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وتدخلت شركة نهضة مصر في رفع تجمعات القمامة الأرضية بواقع عدد ١١ نقله بإجمالي وزن ٣١ طن تقريبا، ومعاونة الحدائق المركزيه بالحي في رفع مخلفات النخيل بحدائق المنشيه بواقع عدد ٣ نقلات.



