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محافظات

محافظ القاهرة: الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلا للعشوائيات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن حي الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلًا للعشوائيات فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات التى من شأنها التأثير الإيجابى على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالأسمرات إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في ان ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

وفى هذا الاطار نفذ قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ورشة عمل عن" التنمية المستدامة" لمسئولى وفنانى الفنون التشكيلية التابعين لفرع ثقافة القاهرة أدارها د. محمود الجناينى خبير التنمية المستدامة تم من خلالها تعريف الحاضرين بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تحقيق هذه الأهداف من خلال الأنشطة الفنية والثقافية .
وأكدت د. جيهان حسن مدير مديرية ثقافة القاهرة مدي الإهتمام الذي توليه الدولة للثقافة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة باعتبار الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه بإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب .
 وأكدت مدير عام فرع ثقافة القاهرة على ضرورة تطوير نوعية المنتج الثقافى من أجل صناعة جيل مبدع.

وأوضح د. محمود الجناينى خبير التنمية المستدامة أن ما جاء بالاهداف الإستراتيجية للثقافة لتحقيق رؤية مصر 2030 يعد إنعكاسًا للمجالات الأخرى فلا يمكن تحقيق محاور التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بدون العمل علي تنفيذ الاهداف الثقافية فى الإستراتيجية .
وأكد د.محمود الجنايني علي ضرورة تبني الخطط بالقطاعات المختلفة في تغيير السلوك والفكر وذلك طبقًا لاحتياج كل منطقة جغرافية وتطبيق ذلك علي إستراتيجية الدولة سعيًا نحو خلق مجتمعات جديدة سواء كانت المدن الذكية أوالمجتمعات التي تستبدل بالعشوائيات مشيرًا إلى أن الاحتياج لإنسان مبتكر يستطيع تحقيق ذاته ذو سلوك منضبط، هو إحتياج حقيقي لتنافس الدولة المصرية بالعنصر البشري في الاجيال الحالية والقادمة.
تم تنفيذ الورشة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.
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