3 قوانين أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة.. تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. وتعديل إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مجلس النواب يحدد موعدا لمناقشة 7 طلبات:

- مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى

- زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج

- الحد من الزيادة السكانية

- مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية

- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين





يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام لتحديد موعدا ،لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة بشان سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى. وزيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحد من الزيادة السكانية. لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد. و مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية. و توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين. بجانب وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.





وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الاحد القادم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

كما ينظر البرلمان يوم الاثنين القادمتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.





كما ينظر البرلمان ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.





كما تنظر الجلسة العامة 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من: العضو خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى لنا ضبط عملية البناء و عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحي المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.و أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضى مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية و إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا و السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ و على عبد الونيس، بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- محافظة القاهرة.





و زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى مركز شباب العوامية وكذا إنشاء سور حديد للملعب الخماسي- مركز ساقلته- محافظة سوهاج و سوسن حسنى حافظ، بشأن تخصيص أماكن لشباب محافظة الإسكندرية تضم مرافق خدمية حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم من الصناعات اليدوية والفنية لتصبح سوقًا لترويج منتجاتهم تحت اسم (بيوت الشباب) – محافظة الإسكندرية و إيهاب عبد العظيم، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم وقدره 10 مليون جنيه لإنشاء سور بمركز شباب مغاغة – محافظة المنيا و محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة.





و زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم – محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة (437م)، وإنشاء مبنى جديد و زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلته وشمال محافظة سوهاج وبين طريق البحر الأحمر – محافظة سوهاج و لطفى شحاته، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد وعمل بوابات الكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية و ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين – الزرقا المار أمام قريتي (محلة إنجاق – وبساط كريم الدين) – محافظة الدقهلية و محمود رفعت البرعى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد منوف – سرس الليان – الباجور – بنها / القاهرة، مباشرة بمعدل رحلتين يوميًا.



