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ولاء جاد الكريم: مبادرة حياة كريمة مستوفية لمعايير الأمم المتحدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:59 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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البهي عمرو
قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية و الاجتماعية و البيئية والاقتصادية لسكان الريف فى 4209 قرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن هناك تعاون بين منظمات المجتمع المدنى و الحكومة و القطاع الخاص، والعام و المواطنين، فى مبادرة حياة كريمة.

وكشف أن مبادرة حياة كريمة جاءت مستوفية لمعايير منصة الأمم المتحدة بأنها قابلة للإنجاز على أساس الموارد المتاحة.

وأشار إلى ان الأمم المتحدة قالت إن مبادرة حياة كريمة هى نموذج لتجسيد واحد من أهم أهداف التنمية المستدامة.

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