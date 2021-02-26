خطيب الأزهر: مقام العبودية لا يتحقق بملازمة بيوت الله.. فيديو

تحدث الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن العبادة ومقام العبودية، منوها أنه لا يتوهم إنسان ان مقام العبودية لا يتحقق إلا بملازمة بيت من بيوت الله، يبقى المرء فيه عمره كله.





وأضاف العواري، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن العبد يأخذ مقام العبودية من بيت الله وفعل الطاعات، فيأخذ شحنة إيمانية ينطلق بها في جنبات الحياة، فيعمرها فالصانع تتحقق عبوديته بجودة صنعته، والزارع بحسن زراعته، والطبيب بحسن علاجه.





وأشار إلى أن كل مسئول إن أراد أن يحقق مفهوم عبودية الله، فعليه أن يكون مصلحا للمجتمع الذي يعيش فيه، فمتى فعل ذلك كان عبدا ربانيا محققا لمعنى العبودية لله.





وتابع: رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رجلا يلازم المسجد، فسأله: يا هذا من ينفق عليك ومن يدبر لك أمر معيشتك؟ فقال الرجل: أخي يا أمير المؤمنين، فرد عليه وقال: أخوك أعبد منك.



