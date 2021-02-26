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حوادث

دعما لأهالي القرى.. الداخلية تطلق قوافل خدمية وإنسانية بالجيزة والبحيرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:40 م
قافلة انسانية للداخلية
قافلة انسانية للداخلية
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظتى ( الجيزة – البحيرة) إستهدفت قرى (عرب العبادية – الديمسى – المنشى) بدائرة مركز شرطة الصف ، وقرى (جبارس-عبد الحليم محمود – أحمد بدوى) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وغرب النوبارية.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
   
ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

ويأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. 

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