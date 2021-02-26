محاضرات توعوية وأنشطة فنية بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المنتدي العمالي الثقافي باتحاد النقابات العامة بسموحة ضمن نشاط، تضمن المنتدى ندوة بعنوان "تعزيز قيم المواطنة ومواجهة الفكر المتطرف" أدارها المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله، تحدث خلالها الشيخ إبراهيم الجمل مدير الدعوة والوعظ بالأزهر الشريف، عن كيفية مواجهة الفكر المتطرف من خلال تنمية العقول بما يفيد وإعلاء قيمة المواطنة، بينما تناول د. خالد صلاح أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية، الناحية الثقافية مشيرا إلى أن الفكر المتطرف يجب محاربته بالثقافة والتعليم ومحو الأمية، اختتم اللقاء بعرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت الفرقة خلاله باقة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل والأغاني الوطنية منها "أما براوه، عيون القلب، بالأحضان، واحلف بسماها وبترابها".
وفي مكتبة النزهة أقيمت محاضرة بعنوان "أبو بكر الصديق رفيق الدرب والطريق" ألقاها الشيخ محمد موسى دياب من المجمع الأزهري بسموحة، تحدث خلالها عن نشأة أبي بكر الصديق ومكانته قبل وبعد الإسلام وموقفه أثناء الهجرة مع الرسول الكريم وأهم انجازته للدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول، كما تناول قصة الإسراء و المعراج والتي كانت سببا في تلقيبه بالصديق، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "القراءة حياة" تحدثت خلالها زينب طه عن خطوات القراءة الفعالة وأهميتها للفرد والمجتمع وضرورة اختيار كتاب للقراءة على الأقل أسبوعيا لتغذية العقل و تنشيط الذهن، كذلك أقيمت محاضرة بعنوان "الانترنت وتغيير العادات" تحدثت خلالها عن مخاطر إدمان الانترنت وطرق العلاج ومنها الحرص على تكوين علاقات إجتماعية، جدولة أوقات استخدام الموبايل والإنترنت والرقابة الأبوية، وتجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على آلة العود تدريب الفنان محمد شحاته، وفي مرسم الفنون التشكيلية ببيت ثقافة ٢٦ يوليو أقيمت ورشة للتدريب على رسم المنظور من نقطة واحدة، بينما أقام بيت ثقافة القباري ورشة ضمن نادي المرأة تضمنت كيفية عمل مفرش من الكروشيه.