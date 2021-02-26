محاضرات توعوية وأنشطة فنية بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المنتدي العمالي الثقافي باتحاد النقابات العامة بسموحة ضمن نشاط، تضمن المنتدى ندوة بعنوان "تعزيز قيم المواطنة ومواجهة الفكر المتطرف" أدارها المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله، تحدث خلالها الشيخ إبراهيم الجمل مدير الدعوة والوعظ بالأزهر الشريف، عن كيفية مواجهة الفكر المتطرف من خلال تنمية العقول بما يفيد وإعلاء قيمة المواطنة، بينما تناول د. خالد صلاح أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية، الناحية الثقافية مشيرا إلى أن الفكر المتطرف يجب محاربته بالثقافة والتعليم ومحو الأمية، اختتم اللقاء بعرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت الفرقة خلاله باقة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل والأغاني الوطنية منها "أما براوه، عيون القلب، بالأحضان، واحلف بسماها وبترابها".



