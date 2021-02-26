خطيب الأزهر للمسلمين: حققوا العبودية لله واجتهدوا في تنمية أوطانكم.. فيديو

ناشد الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، المسلمين بأن يحققوا العبودية لله، وأن يجتهدوا في تنمية بلادهم ويصلحوا مجتعهم، لأن العبودية لا تتأتي فقط من المساجد.





وتابع العواري، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر: يا عباد الله حققوا عبوديتكم لله وكونوا مجتهدين في تنمية أوطانكم ومجتمعاتكم حتى يسعد المجتمع بكم ويفرح بكم رسول الله، ويرضى الله عنكم.





وأكد أنه كلما ارتقى العبد في العمل، سمت درجته ورقت رتبته، فعلى قدر تحقيق مقام العبودية لله ، تكون منزلة العبد عند ربه عزوجل، منوها أن مقام العبودية هو أعظم مقام وأشرف درجة.



