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سيارات

أهم الأسباب وراء توقف المساحات في السيارة ؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:00 م
مساحات السيارة
مساحات السيارة
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أماني نوار

في هذه الأيام يتم استخدام مساحات الزجاج بشكل مكثف بسبب سقوط الامطار أو بسبب الاتربة ، وبقايا الشبورة على الزجاج ، ولكن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المساحات ، وفي في الغالب مشاكل شائعة ، ومنتشرة لدى كل أصحاب السيارات ، مما يصطره في النهاية إلى تغيير المساحات كل فترة ، لأنه يكتشف إنها غير صالحة للاستعمال ، وفي هذا التقرير نقدم أهم المشاكل التي تواجه المساحات.

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1-  في البداية يؤثر تلطيخ الزجاج من الاتجاهين عل جلد المساحات ، كما أن شفرات الريش مليئة بالأتربة ، وأن يكون السائل الخاص بالمساحات دون المستوى .


2-  تلطيخ المياه لجانب واحد من الزجاج الامامي للسيارة عندما لاتعمل المساحة ، الأخرى أو تكون مكسورة ، وهو أمر شائع يواجهه الكثير من السائقين خلال القيادة .

3-  ستجد أن قطرات المياه التي لايمكن إزاحتها ، لانها تظل عالقة على الزجاج ، وتقوم بتعتم الرؤية أحيانا ، ويكون السبب هو التلوث العالي في الجو ،وبقايا الشمع أو الزيت والشحم على الزجاج الامامي أو على المساحة نتيجة إنكسار ذراع الممسحة .

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4-وجود بعض ار ذراع الممسحة ،وهذا يتسبب في بقع لا يمكن إزالتها ، إلا بتقنية شاملة وجهاز لإزالة الشمع والشحن بعد إصلاح الذراع ،ونصح خبراء السيارات بتجنب هذه المشاكل بأن يقوم صاحب السيارة بصيانة المساحات قبل فصل الشتاء خصيصا ، وتغييرها إذا لزم الامر

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