أهم الأسباب وراء توقف المساحات في السيارة ؟

في هذه الأيام يتم استخدام مساحات الزجاج بشكل مكثف بسبب سقوط الامطار أو بسبب الاتربة ، وبقايا الشبورة على الزجاج ، ولكن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المساحات ، وفي في الغالب مشاكل شائعة ، ومنتشرة لدى كل أصحاب السيارات ، مما يصطره في النهاية إلى تغيير المساحات كل فترة ، لأنه يكتشف إنها غير صالحة للاستعمال ، وفي هذا التقرير نقدم أهم المشاكل التي تواجه المساحات





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1- في البداية يؤثر تلطيخ الزجاج من الاتجاهين عل جلد المساحات ، كما أن شفرات الريش مليئة بالأتربة ، وأن يكون السائل الخاص بالمساحات دون المستوى .2- تلطيخ المياه لجانب واحد من الزجاج الامامي للسيارة عندما لاتعمل المساحة ، الأخرى أو تكون مكسورة ، وهو أمر شائع يواجهه الكثير من السائقين خلال القيادة .3- ستجد أن قطرات المياه التي لايمكن إزاحتها ، لانها تظل عالقة على الزجاج ، وتقوم بتعتم الرؤية أحيانا ، ويكون السبب هو التلوث العالي في الجو ،وبقايا الشمع أو الزيت والشحم على الزجاج الامامي أو على المساحة نتيجة إنكسار ذراع الممسحة .4-وجود بعض ار ذراع الممسحة ،وهذا يتسبب في بقع لا يمكن إزالتها ، إلا بتقنية شاملة وجهاز لإزالة الشمع والشحن بعد إصلاح الذراع ،ونصح خبراء السيارات بتجنب هذه المشاكل بأن يقوم صاحب السيارة بصيانة المساحات قبل فصل الشتاء خصيصا ، وتغييرها إذا لزم الامر