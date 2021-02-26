أهم الأسباب وراء توقف المساحات في السيارة ؟

في هذه الأيام يتم استخدام مساحات الزجاج بشكل مكثف بسبب سقوط الامطار أو بسبب الاتربة ، وبقايا الشبورة على الزجاج ، ولكن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المساحات ، وفي في الغالب مشاكل شائعة ، ومنتشرة لدى كل أصحاب السيارات ، مما يصطره في النهاية إلى تغيير المساحات كل فترة ، لأنه يكتشف إنها غير صالحة للاستعمال ، وفي هذا التقرير نقدم أهم المشاكل التي تواجه المساحات.
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2- تلطيخ المياه لجانب واحد من الزجاج الامامي للسيارة عندما لاتعمل المساحة ، الأخرى أو تكون مكسورة ، وهو أمر شائع يواجهه الكثير من السائقين خلال القيادة .
3- ستجد أن قطرات المياه التي لايمكن إزاحتها ، لانها تظل عالقة على الزجاج ، وتقوم بتعتم الرؤية أحيانا ، ويكون السبب هو التلوث العالي في الجو ،وبقايا الشمع أو الزيت والشحم على الزجاج الامامي أو على المساحة نتيجة إنكسار ذراع الممسحة .
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