8 نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في الامتحانات

يعد فيروس كورونا من أخطر أنواع الفيروسات التى أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة جدا خاصة بعد ظهور سلالات جديدة منها ، لذا نفدم لكم مجموعه من نصائح لتجنب الاصابة بكورونا أثناء أداء الامتحانات الدراسية للمساعدة في حماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا " healthline ".





1. اغسل يديك بشكل متكرر وبعناية

استخدم الماء الدافئ والصابون وافرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، افركي الرغوة على معصميك وبين أصابعك وتحت أظافرك حتى يمكنك استخدام صابون مضاد للبكتيريا والفيروسات.





استخدم معقم اليدين عندما لا تستطيع غسل يديك بشكل صحيح وأعد غسل يديك عدة مرات في اليوم ، خاصة بعد لمس أي شيء ، بما في ذلك الهاتف أو الكمبيوتر المحمول.





2. تجنب لمس وجهك

يمكن أن يعيشالفيروس على بعض الأسطح لمدة تصل ل 72 ساعة. يمكنك الحصول على الفيروس على يديك إذا لمست سطحًا مثل:





مقبض مضخة الغاز

هاتفك النقال

مقبض الباب

تجنب لمس أي جزء من وجهك أو رأسك ، بما في ذلك فمك وأنفك وعينيك، تجنب أيضًا قضم أظافرك، هذا يمكن أن يمنح SARS-CoV-2 فرصة للانتقال من يديك إلى جسمك.





3. توقف عن مصافحة ومعانقة الناس - في الوقت الحالي

وبالمثل ، تجنب لمس الآخرين. يمكن أن يؤدي التلامس الجلدي إلى نقل SARS-CoV-2 من شخص إلى آخر.

من المهم عدم مشاركة أواني الأكل والقش، وعلم الأطفال التعرف على الأكواب والقش والأطباق الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام لاستخدامهم الخاص فقط.

4. لا تشارك الأشياء الشخصية

الهواتف

ميك أب

أمشاط





5. غطي فمك وأنفك عند السعال والعطس

تم العثور على الفيروس بكميات عالية في الأنف والفم، هذا يعني أنه يمكن حمله عن طريق قطرات الهواء إلى أشخاص آخرين عند السعال أو العطس أو التحدث، يمكن أن تهبط أيضًا على الأسطح الصلبة والبقاء هناك لمدة تصل إلى 3 أيام.

استخدم منديلًا أو اعطس في مرفقك للحفاظ على نظافة يديك قدر الإمكان، اغسل يديك بعناية بعد العطس أو السعال ، بغض النظر.





6. تنظيف وتطهير الأسطح

استخدم المطهرات التي تحتوي على الكحول لتنظيف الأسطح الصلبة في منزلك مثل:





كونترتوب

مقابض الباب

أثاث المنزل

ألعاب الأطفال

قم أيضًا بتنظيف هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول وأي شيء آخر تستخدمه بانتظام عدة مرات في اليوم.





عقم المناطق بعد إحضار البقالة أو العبوات إلى منزلك .





استخدم الخل الأبيض أو محلول بيروكسيد الهيدروجين للتنظيف العام بين الأسطح المطهرة.





7. خذ التباعد الجسدي (الاجتماعي) على محمل الجد

إذا كنت تحمل فيروس فسيتم العثور عليه بكميات كبيرة في البصاق (البلغم). يمكن أن يحدث هذا حتى إذا لم تكن لديك أعراض.





التباعد المادي (الاجتماعي) يعني أيضًا البقاء في المنزل والعمل عن بُعد عندما يكون ذلك ممكنًا.





إذا كان لا بد من الخروج للضرورات ، ابق على مسافة 6 أقدام (2 متر) من الأشخاص الآخرين. يمكنك نقل الفيروس من خلال التحدث إلى شخص ما على اتصال وثيق بك.





8. لا تتجمع في مجموعات

كونك في مجموعة أو تجمع يجعلك على الأرجح على اتصال وثيق بشخص ما.





يتضمن ذلك تجنب جميع أماكن العبادة الدينية ، حيث قد تضطر إلى الجلوس أو الوقوف بالقرب من مصلين آخر. كما يشمل عدم التجمع في المنتزهات أو الشواطئ.





ارتداء قناع (محلي الصنع)

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصي بأن يرتدي الجميع تقريبًا قناع وجه من القماش في الأماكن العامة حيث قد يكون من الصعب التباعد الجسدي ، مثل متاجر البقالة.





عند استخدامها بشكل صحيح ، يمكن أن تساعد هذه الأقنعة في منع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أو غير المشخصين من نقل الفيروس عندما يتنفسون أو يتحدثون أو يعطسون أو يسعلون. وهذا بدوره يبطئ انتقال الفيروس.





يوفر موقع CDC على الويب تعليما لصنع القناع الخاص بك في المنزل ، باستخدام المواد الأساسية مثل القميص والمقص.





بعض المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار:





لن يمنعك ارتداء القناع وحده من الإصابة بعدوى السارس. يجب أيضًا اتباع غسل اليدين بعناية والتباعد الجسدي.

أقنعة القماش ليست فعالة مثل الأنواع الأخرى من الأقنعة ، مثل الأقنعة الجراحية أو أقنعة التنفس N95 . ومع ذلك ، يجب حجز هذه الأقنعة الأخرى للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين.

اغسل يديك قبل وضع القناع.

اغسل قناعك بعد كل استخدام.





إذا كنت ترتدي قناعًا ، فتجنب لمس الجزء الأمامي منه، و يمكن نقل الفيروس من القناع إلى يديك واغسل يديك إذا لمست الجزء الأمامي من القناع، لا ينبغي ارتداء القناع من قبل طفل يقل عمره عن عامين أو شخص يعاني من صعوبة في التنفس أو شخص لا يستطيع نزع القناع بمفرده.



