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تكنولوجيا

تسريبات تكشف أسعار هواتف Oppo Find X3 قبل إطلاقها بأيام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:01 م
تسريبات تكشف أسعار
تسريبات تكشف أسعار هواتف Oppo Find X3 قبل إطلاقها بأيام
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ندى على
كشفت تسريبات أسعار هواتف Oppo Find X3 التى تعتزم شركة أوبو الصينية، فى 11 مارس القادم فى أوروبا ، حيث ستأتى الهواف باهظة الثمن، ومن المقرر أن يتم البدء فى إطلاقها فى الأسواق بدءا من 31 مارس، على أن تتوافر فى السوق العالمية فى منتصف أبريل القادم. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Oppo Find X3 ستكون عبارة عن  4 هواتف ذكية ، وهى Find X3 و Find X3 Pro و Find X3 Neo و Find X3 Lite ، وستصدر بسعر يبدأ من 1000 يورو  . 


هاتف Oppo Find X3 Pro من المتوقع أن يبدأ من 1000 يورو أى ما يعادل حوالى 19 آلف جنيه مصرى. 

هاتف Oppo Find X3 Neo من المتوقع أن يبدأ من 700 يورو أى ما يعادل حوالى 300 . 13 آلف جنيه مصرى. 

هاتف Oppo Find X3 Lite من المتوقع أن يبدأ من 400 يورو أى ما يعادل حوالى 600 .7  آلف جنيه مصرى. 

وسيأتى هاتف Find X3 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED ، وجودة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية.

وسيحصل هاتف OPPO Find X3 Pro على مستشعر IMX789 الذى يقدم دقة نهائية تصل ل 50 ميجا بيكسل، مع السماح بدخول كمية أكبر من الضوء مقارنة بالكاميرات الأخرى من أوبو حتى يستطيع الهاتف تقديم صور بدقة عالية للغاية، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ماكرو للتكبير قادرة على التقريب البصري 2x، بالإضافة إلى 8 و3 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف OPPO Find X3 Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، أما هواتف Neoفستأتى بمعالج من نوع  Snapdragon 870مع نظام أندرويد 11 وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11 ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 256 جيجا بايت.

وسيحتوى  هاتف Find X3 Pro على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، ستدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط، شحن لاسلكي بقدرة 30 واط ، كما ظهرتبعض التسريبات التى تتوقع أن تصل البطارية لسعة 5000 مللى أمبير. 

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