حقيقة تسريب مسرحية بودى جارد .. وردود الأفعال على عرضها

قام عدد من رواد مواقع التواصل الأجتماعي، بتسريب مسرحية "بودى جارد" للزعيم عادل إمام، بعد ساعات من عرضها على منصة "شاهد VIP".
بينما لاقت المسرحية ردود أفعال قوية جدًا، من قبّل المشاهدين، خاصة إنه تم عرضها بعد مرور 21 عامًا.
وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.
وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.