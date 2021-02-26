حقيقة تسريب مسرحية بودى جارد .. وردود الأفعال على عرضها

بينما لاقت المسرحية ردود أفعال قوية جدًا، من قبّل المشاهدين، خاصة إنه تم عرضها بعد مرور 21 عامًا.

وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.



