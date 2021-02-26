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جمال شعبان يكشف 10 خطوات للوقاية من الأزمات القلبية.. المسكنات أخطرها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:31 م
خطوات للوقاية من
خطوات للوقاية من الأزمات القلبية
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آية التيجي
هناك عدة عوامل تزيد من الإصابة بـ أمراض القلب، ويبقى اتباع حياة صحية وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن وتناول اطعمة صحية هي البوابة الأولى للحفاظ على الصحة العامة، وبالاخص صحة القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، انه يمكن تجنب الإصابة بأمراض القلب عبر اتباع العديد من العادات الصحية، وتجنب اتباع الغير صحية.


واجاب جمال شعبان على كيفية تجنب الإصابة بـ أزمة قلبية في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وسوف نوضح لكم الإجابة في السطور التالية، وتشمل افضل طرق تجنب الإصابة بالأزمات القلبية هي :

1- إنقاص الوزن 

2- الإقلال من السكر

3- الإقلال من الاملاح 

4- الإقلال من الدقيق الأبيض و من الأرز الأبيض

5- الامتناع عن التدخين

6- عدم مجالسة المدخنين

7- الإقلال من المسكنات

8- المشي يوميا 45 دقيقة مشي الهرولة

9- الاكتشاف المبكر للضغط والسكري والكولسترول والييطرة عليهم في المعدلات الصحية.

10- التحلي بالسكينة والرضا والتسامح وهدوء الأعصاب
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