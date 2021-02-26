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محافظات

تفريغ 4407 أطنان رخام بميناء غرب بورسعيد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  ARROW-S البالغ طولها 94 مترًا بغاطس 6.8 متر  وذلك لتفريغ 4407 أطنان رخام بالميناء. 

وذكر البيان أن مينائي بورسعيد سجلا دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن، بينما شهدت ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامه وخروج سفينه ومتواجد علي الأرصفه سفينه ومن المنتظر استقبال 4 سفن حاويات وبضائع عامة.

كما وصل ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة. 
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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة  .
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