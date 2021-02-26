تفريغ 4407 أطنان رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ARROW-S البالغ طولها 94 مترًا بغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 4407 أطنان رخام بالميناء.





وذكر البيان أن مينائي بورسعيد سجلا دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن، بينما شهدت ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامه وخروج سفينه ومتواجد علي الأرصفه سفينه ومن المنتظر استقبال 4 سفن حاويات وبضائع عامة.





كما وصل ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

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