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أخبار العالم

تعليق جديد من تركيا على الأزمة السياسية فى أرمينيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن معارضة تركيا لحراك قيادة الجيش الأرمني الرامي إلى تنحية رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، قال أردوغان، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، إن تركيا ترفض جميع أشكال الانقلابات، مضيفا: "إن كانت هناك حاجة لتغيير الإدارة في أرمينيا فيجب ترك هذا الأمر لإرادة الشعب".
وتابع الرئيس التركي: "قد وصل باشينيان إلى المرحلة التي أصبح فيها بإمكان الشعب الإطاحة به، لكن عندما يدور الحديث عن انقلاب فإن موقفنا واضح، ونحن نعارض هذه الخطوة".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية اندلاع أزمة سياسية جديدة في أرمينيا حيث طالبت أمس هيئة الأركان العامة للجيش باستقالة حكومة باشينيان، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها محاولة لانقلاب عسكري.
وانضمت المعارضة الأرمنية إلى طلب هيئة الأركان، محملة باشينيان المسؤولية عن فقدان يريفان السيطرة على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ خلال الجولة الأخيرة من النزاع مع أذربيجان المدعومة من تركيا.

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